Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Bolu'daki yangın faciasında genç sporcu ve annesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında 2014 doğumlu genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 yaralı bulunuyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:



"Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü, Su Sporları X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.Vedia Nil Apak ve annesine Allah’tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.