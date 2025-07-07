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Fenerbahçe acı haberi duyurdu:Kulüp çalışanının ağabeyi şehit oldu

Fenerbahçe, kulüp çalışanı Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın şehit olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe acı haberi duyurdu:Kulüp çalışanının ağabeyi şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 12 askerin şehit olduğu açıklandı.

, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe kulüp personeli Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu duyurdu. 

Şehit Mangura'nın (37) acı haberi, Manisa'daki annesi Misliye Ozan ile İzmir'deki eşi Melahat Mangura'ya verildi.

Fenerbahçe acı haberi duyurdu:Kulüp çalışanının ağabeyi şehit oldu - 1

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün çalışanlarından, Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet;
Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura’nın acısını paylaşıyoruz.

Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii’nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedilecektir."

BABASINA HASTALIĞI NEDENİYLE HABER VERİLMEDİ

Şehit ailesinin İzmir'deki evinin sokağına ve Manisa'daki annesinin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Evlerin önüne taziye çadırı kuruldu.

Mangura’nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura'ya ise haber verilmediği bildirildi.

Fenerbahçe acı haberi duyurdu:Kulüp çalışanının ağabeyi şehit oldu - 2
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