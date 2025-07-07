Fenerbahçe acı haberi duyurdu:Kulüp çalışanının ağabeyi şehit oldu
Fenerbahçe, kulüp çalışanı Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın şehit olduğunu duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 12 askerin şehit olduğu açıklandı.
Fenerbahçe, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe kulüp personeli Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu duyurdu.
Şehit Mangura'nın (37) acı haberi, Manisa'daki annesi Misliye Ozan ile İzmir'deki eşi Melahat Mangura'ya verildi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet;
Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.
Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura’nın acısını paylaşıyoruz.
Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii’nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedilecektir."
Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağ Olsun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 7, 2025
Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12’ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın… pic.twitter.com/xy18skwYQo
BABASINA HASTALIĞI NEDENİYLE HABER VERİLMEDİ
Şehit ailesinin İzmir'deki evinin sokağına ve Manisa'daki annesinin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Evlerin önüne taziye çadırı kuruldu.
Mangura’nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura'ya ise haber verilmediği bildirildi.
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