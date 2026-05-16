Fenerbahçe açıkladı, Tarık Çetin'in sözleşmesi uzatıldı
16.05.2026 15:45
Son Güncelleme: 16.05.2026 16:10
Fenerbahçe, Trabzonspor'a gideceği iddia edilen Tarık Çetin'in sözleşmesini uzattı.
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde camia seçim atmosferine girerken, mevcut yönetimin hamleleri devam ediyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kaleci Tarık Çetin'in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, kaleci Tarık Çetin'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.
Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
TRABZONSPOR İDDİASI VARDI
Kaleci Tarık Çetin'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Trabzonspor'a imza atacağı iddia edilmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 4 gol görürken 1 maçta gol yemedi.