Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanında: Eksikler ve muhtemel 11'ler

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Adana Demirspor, ligdeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.



Akdeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilmişti.



2 EKSİKLE ADANA'DA



Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.



SINIRDA 8 İSİM



Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER



Adana Demirspor: Ertaç, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba



Fenerbahçe: Altay, Ferdi-Samet-Szalai-Oosterwolde, Arao, İrfan-Zajc-Arda, Valencia-Batshuayi