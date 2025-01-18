Fenerbahçe, Adana Demirspor'a karşı 24'e 5 üstün

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.



Ligde sarı-lacivertliler, 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 17 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 5 puanla 19. ve son sırada yer alıyor. Adana ekibi 3 puan silme cezası da aldı.



Ligde son olarak Konyaspor'u deplasmanda yenen Kanarya, Adana Demirspor karşısından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.