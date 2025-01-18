Fenerbahçe, Adana Demirspor'a karşı 24'e 5 üstün
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 24 galibiyet elde ederken, mavi-lacivertliler ise 5 defa hanesine 3 puan yazdırdı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.
Ligde sarı-lacivertliler, 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 17 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 5 puanla 19. ve son sırada yer alıyor. Adana ekibi 3 puan silme cezası da aldı.
Ligde son olarak Konyaspor'u deplasmanda yenen Kanarya, Adana Demirspor karşısından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.
42. RANDEVU
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 24 galibiyet elde ederken, mavi-lacivertliler ise 5 defa hanesine 3 puan yazdırdı. 12 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin 81 golüne, Adana Demirspor 32 golle yanıt verdi.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 kazandı.
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