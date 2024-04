Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4 golle geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.



6 gollü karşılaşma 4-2'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin golleri Fenerbahçe'de Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun'un golüyle gelirken Adana Demirspor'un gollerini ise Balotelli ile Yusuf Barasi kaydetti.

Fenerbahçe bu maçın sonunda puanını 82 yaparak lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Maçta sarı kart gören Szymanski ve Oosterwolde, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

KARTAL'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunmayı ise Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsüyle kurdu.



Orta sahada Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'e formayı veren tecrübeli teknik adam, forvette ise Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'indeki isimlerden Livakovic müsabakaya yedek başlarken, cezalı Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Fred, kadroda yer almadı.



Trabzonspor deplasmanında oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Michy Batshuayi de dün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bıraktı.



Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçına yetişecek.



OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÖREV ALDI



Trabzonspor ile oynanan lig mücadelesinin ardından çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, gündüz saatlerinde 1 maç ceza alırken, Tahkim Kurulu tarafından bu futbolcuların cezasıyla ilgili uygulamanın durdurulması kararı alındı.



Tahkim Kurulu kararının ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Yukatel Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başladı.