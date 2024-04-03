NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarı devam ediyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Canlı anlatım)

, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. 
 
Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. 

KARTAL'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunmayı ise Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsüyle kurdu.

Orta sahada Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'e formayı veren tecrübeli teknik adam, forvette ise Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'indeki isimlerden Livakovic müsabakaya yedek başlarken, cezalı Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Fred, kadroda yer almadı.

Trabzonspor deplasmanında oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Michy Batshuayi de dün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçına yetişecek.

OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÖREV ALDI

Trabzonspor ile oynanan lig mücadelesinin ardından çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, gündüz saatlerinde 1 maç ceza alırken, Tahkim Kurulu tarafından bu futbolcuların cezasıyla ilgili uygulamanın durdurulması kararı alındı.

Tahkim Kurulu kararının ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Yukatel Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 1

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

3' Fenerbahçe'de Szymanski’nin şutu direkten döndü

17' Kullanılan korner sonrası Djiku'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

25' Adana Demirspor Balotelli'nin golüyle skoru eşitledi

36' Edin Dzeko'nun ceza sahası içinden şutunda top direkten döndü

45+5 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

46' Adana Demirspor'da kaleci Magomedaliev sakatlığı nedeniyle yerini Vedat Karakuş'u bıraktı

51' Fenerbahçe Dzeko ile 2-1 öne geçti

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 2

ADİL REKABET ÇAĞRISI

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde saha zeminine Türkçe ve İngilizce olarak 'Adil rekabet' yazdı.

Ülker Stadı'nda dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da adil rekabet çağrısı yapan sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor müsabakasında çağrısını yineledi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 3

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Mohammadi, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Mendoza, Emre Akbaba, Balotelli

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 4

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;