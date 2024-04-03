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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde Fred, Çağlar ve Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak. İşte maça dair ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor (Muhtemel 11)

, Trendyol 'in 31. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

3 İSİM BELİRSİZ

Sarı-lacivertliler 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alırken, 3 futbolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Teknik heyet Fred, Çağlar Söyüncü ve Cengi Ünder hakkında kararını maç saatinde verecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sarı kart cezalısı Osayi Samuel ve tedavisi süren King forma giyemeyecek.

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u saat 20.30'da konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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