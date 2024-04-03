Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alırken, Osayi Samuel ve tedavisi süren King forma giyemeyecek.

Batshuayi ise son antrenmanda bir sakatlık yaşadığı için kadroda bulunmuyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ceza alan Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ise TFF Tahkim Kurulu kararıyla sahada. Tahkim Kurulu iki ismin Adana Demirspor maçında oynayabileceğini ve cezanın kaldırılıp kaldırılmayacağının daha sonra inceleneceğini açıkladı.



İLK 11'LER



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Mohammadi, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Mendoza, Emre Akbaba, Balotelli