Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı için geri sayım başladı. Jose Mourinho yönetiminde maçlara çıkacak olan Fenerbahçe'nin performansı, yeni sezon öncesinde futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman?
FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Admira Wacker ile 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube Katıl Lacivert Paket'ten canlı yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Admira Wacker
6 Temmuz Cumartesi
20.00
Hajduk Split
10 Temmuz Çarşamba
20.00
RC Strasbourg
13 Temmuz Cumartesi
19.30
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