Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı için geri sayım başladı. Jose Mourinho yönetiminde maçlara çıkacak olan Fenerbahçe'nin performansı, yeni sezon öncesinde futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Admira Wacker ile 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da hazırlık maçı oynayacak.

Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube Katıl Lacivert Paket'ten canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI



Admira Wacker

6 Temmuz Cumartesi

20.00



Hajduk Split

10 Temmuz Çarşamba

20.00



RC Strasbourg

13 Temmuz Cumartesi

19.30