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Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında maç programını paylaştı. Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yapacağı maçları kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

-Admira Wacker hazırlık maçı için geri sayım başladı. Jose Mourinho yönetiminde maçlara çıkacak olan Fenerbahçe'nin performansı, yeni sezon öncesinde futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Admira Wacker ile 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da hazırlık maçı oynayacak.

Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube Katıl Lacivert Paket'ten canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Admira Wacker
6 Temmuz Cumartesi
20.00

Hajduk Split
10 Temmuz Çarşamba
20.00

RC Strasbourg
13 Temmuz Cumartesi
19.30

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