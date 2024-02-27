Fenerbahçe Alagöz, Dörtlü Final için parkede

Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final için parkeye çıkıyor.



Pabellon Municipal de Würzburg Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede 1-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.



Fenerbahçe'nin rakibine mağlup olması durumunda ise eşleşmenin son müsabakası, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.



Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi halinde Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu 12-14 Nisan'da yapılacak.

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