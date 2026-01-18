Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Anthony Musaba ile 9 ve 78. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Ev sahibinin sayıları ise 3. dakikada Hadergjonaj ve 27. dakikada Makouta'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 42'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirerek ikinci sırada yer buldu. Dört maçlık yenilmezlik serisi son bulan Alanyaspor ise 21 puanla 10 basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, 22 Ocak Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 19. haftasında ise Göztepe'yi ağırlayacak. Alanyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.