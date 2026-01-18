Fenerbahçe, Alanya'da geri döndü ve zirvede fark 1'e indi
18.01.2026 16:41
Son Güncelleme: 18.01.2026 21:56
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u iki kez geriye düştüğü maçta yendi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Anthony Musaba ile 9 ve 78. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Ev sahibinin sayıları ise 3. dakikada Hadergjonaj ve 27. dakikada Makouta'dan geldi.
Bu skorun ardından üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 42'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirerek ikinci sırada yer buldu. Dört maçlık yenilmezlik serisi son bulan Alanyaspor ise 21 puanla 10 basamakta yer aldı.
Fenerbahçe, 22 Ocak Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 19. haftasında ise Göztepe'yi ağırlayacak. Alanyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.
İki takım futbolcuları, maç önü seremonisine böyle çıktı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
ALANYASPOR 2-3 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
3' GOL! Alanyaspor 1-0 önde! Hızlı hücumda sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
9' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Sağ kanattan topla birlikte hızla ilerleyen Musaba'nın ortasını kafasıyla tamamlayan Anderson Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.
11' Fenerbahçe öne geçmeye çok yaklaştı! Hızlı hücumda ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Asensio'nun şutu az farkla auta gitti.
23' DİREK! Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa kafasını sokan İsmail Yüksek'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
27' GOL! Alanyaspor yeniden önde! Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
28' Alanyaspor'da Efecan Karaca, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü.
42' Alanyaspor'da Makouta, elle oynama nedeniyle sarı kart gören isim oldu.
45+1' DİREK! Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın çevirdiği topa gelişine vuran Ruan'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
52' GOL! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Sarı-lacivertlilerde sol kanattan Mert Müldür'ün içeriye çevirdiği topa vuruşunu yapan Talisca'nın şutu kaleciden döndü. Dönen topu Musaba tamamladı ve skor 2-2'ye geldi.
62' Fenerbahçe'de İsmail ve Kerem'in yerine Fred ile Duran oyuna dahil oldu.
68' Fenerbahçe gole yaklaştı! Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği topu Jhon Duran içeri çevirdi. Talisca'nın gelişine vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.
78' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Sarı-lacivertlilerin hücumunda rakip yarı alanda topla buluşan Asensio, çok şık bir ara pasıyla Anderson Talisca'yı gördü. Brezilyalı futbolcunun plasesi ağları sarstı ve skor 3-2'ye geldi.
Fenerbahçeli Talisca ile Alanyasporlu Maestro'nun ikili mücadelesi.
TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.
Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Konuk ekibin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın görev bekledi.
Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca.