Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

İLK 11



FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko



ALANYASPOR: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergonaj

CANLI ANLATIM



1' Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

4' Alanyaspor'da Carlos Eduardo, serbest vuruşu engellediği gerekçesiyle maçın ilk sarı kartını gördü.

5' Alanyaspor'da Leroy Fer, Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

9' Sarı-lacivertlilerde Szymanski Aliti'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

12' GOL! Alanyaspor'da Augusto, ceza sahasında Livakovic'ten dönen topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18' Cengiz Ünder, sol korner köşesine yakın bölgeden serbest vuruşu kullandı. İçeriye çevrilen top Tadic'in şutunda auta çıktı.

20' Fenerbahçe, Rade Krunic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutla korner kazandı, paslı kullanılan köşe vuruşu savunma tarafından uzaklaştırıldı.

24' Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in şutuna kaleci Ertuğrul engel oldu.

27' Çağlar Söyüncü ile hava topuna çıkan Carlos Eduardo yerde kaldı, hakem oyuna sağlık ekiplerini davet etti. Oyun bir süreliğine durmuş durumda.

29' Eduardo'nun tedavisi tamamlandı oyun hakem atışıyla yeniden hareketlendi.

31' Fenerbahçe'de ceza sahasında topla buluşan Çağlar topu dışarı çıkarttı. İsmail Yüksek'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

33' Dusan Tadic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Ertuğrul çıkarttı.

34' Alanyaspor'da Fatih Aksoy sakatlığı dolayısıyla topsuz alanda kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sedyeyle birlikte sağlık ekiplerini oyun alanına çağırdı.

35' Fenerbahçe tribünleri Alanyasporlu oyuncuların süre geçirdiğini düşünerek büyük tepki gösterdi. Hakem Çağdaş Altay, kronometresini işaret etti.

41' Sarı-lacivertlilerde savunma arkasına sarkan Szymanski topu ceza sahasında Cengiz Ünder ile buluşturdu. Ancak daha önceden Szymanski için ofsayt bayrağı kalktı.

42' Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Richard'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

44' Hakem Çağdaş Altay yerde kalan Richard için sedye ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.

44' Alanyaspor'da Oğuz Aydın hakeme tepki gösterdiği için sarı kart gördü.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 7 dakika ilave süre eklendi.

45+1' Fenerbahçe'de Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Cengiz Ünder topla buluştu. Cengiz'in çektiği şuta savunma müdahale etti.

45+4' Fenerbahçe'de Cengüz Ünder, Alanyaspor'da ise Augusto sarı kart gördü.

45+8' Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.