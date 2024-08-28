Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe