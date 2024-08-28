NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...