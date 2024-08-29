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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 21.00’de Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.

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