Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi? Süper Lig'de 1. hafta
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig''de 2025-2026 sezonunun ilk maçına taraftarı önünde Alanyaspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında da Feyenoord ile karşılaşacak. 1 haftada 3 resmi maça çıkacağı için Fenerbahçe TFF'ye Alanyaspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi?
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord maçı nedeniyle, Alanyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin maçı oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi?
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulundu.
Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.
Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF’ye bildirdi
TFF’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği henüz belli olmadı. Yanıtın 4 Ağustos'tan itibaren gelmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelenmediği taktirde 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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