Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi? Süper Lig'de 1. hafta

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord maçı nedeniyle, Alanyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin maçı oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi?



FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?



Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulundu.



Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.



Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF’ye bildirdi





TFF’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği henüz belli olmadı. Yanıtın 4 Ağustos'tan itibaren gelmesi bekleniyor.

