Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF'den erteleme açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord maçı nedeniyle, Alanyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin maçı oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, ertelendi mi?



FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?



Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulundu.



Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterilmişti.



TFF, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının ertelendiğini açıkladı.



TFF AÇIKLADI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.



Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

