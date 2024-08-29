Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.



FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.



Mücadele, Msaat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'DE OYUNCULARIN SON DURUMU



Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.



Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.



Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.



Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.



Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.



Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.