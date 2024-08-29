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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 4. haftasında sahasında Corendon ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.

Mücadele, Msaat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE OYUNCULARIN SON DURUMU

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.

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