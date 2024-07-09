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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katıyor

Fenerbahçe, aradığı kanat oyuncusunu Suudi Arabistan'da buldu. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katıyor

, Allan Saint-Maximin'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Yönetim, Fransız futbolcunun transferi için Al-Ahli ile görüşmelere devam ediyor.

MOURİNHO İLE GÖRÜŞTÜ

Oyuncu tarafı ise Jose Mourinho ile yapılan görüşmenin ardından Türkiye'de oynamaya ikna oldu.

Allan Saint-Maximin Newcastle United'tan 27 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye olmuştu.,

Fransız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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