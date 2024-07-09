Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katıyor

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



Yönetim, Fransız futbolcunun transferi için Al-Ahli ile görüşmelere devam ediyor.

MOURİNHO İLE GÖRÜŞTÜ



Oyuncu tarafı ise Jose Mourinho ile yapılan görüşmenin ardından Türkiye'de oynamaya ikna oldu.



Allan Saint-Maximin Newcastle United'tan 27 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer olmuştu.,

Fransız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.