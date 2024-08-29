Fenerbahçe Amrabat transferinde sona geldi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının ardından yeni transfer takviyeleri için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferinde sona gelindiği iddia edildi.

"ANLAŞMA TAMAM"

Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin 12 milyon euroluk teklifini 15 milyon euroya çıkardığı ve iki takımın da bu bonservis bedeli üzerinden uzlaştığı kaydedildi.

Taraflar arasındaki 3 milyon euroluk farkın bonus olarak sözleşmeye koyulabileceği de duyuruldu.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Öte yandan daha önce Amrabat ile ilgilenen Atletico Madrid'in Faslı yıldızla yeniden temasa geçtiği öne sürüldü.