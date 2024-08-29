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Fenerbahçe Amrabat transferinde sona geldi

Fenerbahçe'nin Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için yaptığı 12 milyon euroluk teklifini 15 milyon euroya çıkardığı ve İtalyan kulüple anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ayrıca Faslı yıldız için Atletico Madrid'in de yeniden devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe Amrabat transferinde sona geldi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının ardından yeni transfer takviyeleri için çalışmalarını hızlandıran 'de Sofyan Amrabat transferinde sona gelindiği iddia edildi.

"ANLAŞMA TAMAM"

Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin 12 milyon euroluk teklifini 15 milyon euroya çıkardığı ve iki takımın da bu bonservis bedeli üzerinden uzlaştığı kaydedildi.

Taraflar arasındaki 3 milyon euroluk farkın bonus olarak sözleşmeye koyulabileceği de duyuruldu.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Öte yandan daha önce Amrabat ile ilgilenen Atletico Madrid'in Faslı yıldızla yeniden temasa geçtiği öne sürüldü.

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