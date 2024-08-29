Fenerbahçe, Amrabat'ta mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat imzaya yakın. Yönetim, Amrabat'ın ardından İtalyan ekibini de ikna etti.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna kiralayacak.



Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Amrabat, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

UNITED'TA KİRALIKTI



Amrabat, geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirmişti.



Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.