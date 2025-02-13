Fenerbahçe - Anderlecht (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Avrupa ligi play-off turu ilk ayağında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk ediyor.
11. DAKİKA - GOL!
Fenerbahçe, Dusan Tadic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.
8. DAKİKA - SARI KART
Anderlecht forması giyen Huerta, Osayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i ağırlıyor.
Lig formatını 24. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Belçika'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyor.
İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Anderlecht: Coosemans, Augustinsson, Adryelson, Hey, Sardella, Leoni, Dendoncker, De Greef, Streoeykens, Vazquez, Heurta
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