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Fenerbahçe - Anderlecht (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Avrupa ligi play-off turu ilk ayağında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk ediyor.

Fenerbahçe - Anderlecht (Canlı anlatım)

11. DAKİKA - GOL!

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

8. DAKİKA - SARI KART

Anderlecht forması giyen Huerta, Osayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

CANLI ANLATIM

Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i ağırlıyor.

Lig formatını 24. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Belçika'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

İLK 11

Fenerbahçe:  İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko 

Anderlecht: Coosemans, Augustinsson, Adryelson, Hey, Sardella, Leoni, Dendoncker, De Greef, Streoeykens, Vazquez, Heurta

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