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Fenerbahçe, Anderlecht maçı kamp kadrosunu duyurdu: 6 eksik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı son 16 play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 6 isim kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Anderlecht maçı kamp kadrosunu duyurdu: 6 eksik

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek yer almadı.

Bu isimlerin dışında transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon yaşayan Allan Saint-Maximin de kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun.

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