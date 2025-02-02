Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yüksek başarı hedefleyen Fenerbahçe, Anderlecht'i oynanacak ilk maçta sahasında yenmek ve rövanş maçı öncesinde avantajlı konumda olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman?



FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.



Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 13 Şubat Perşembe tarihinde oynanacak olan ilk maç saat 20.45'te başlayacak.



Mücadele TRT 1 veya TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

