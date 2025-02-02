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Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off maçı tarihi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında sahasında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Bu yıl ilk kez 36 takımlı yeni formatıyla düzenlenen Avrupa Ligi'nde, ilk 24 takım arasına girerek play-off'lara gitme şansını yakalayan Fenerbahçe, rövanşlı sistemin ilk maçında Anderlecht'i taraftarı önünde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off maçı tarihi

Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında temsilcimiz , Anderlecht karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yüksek başarı hedefleyen Fenerbahçe, Anderlecht'i oynanacak ilk maçta sahasında yenmek ve rövanş maçı öncesinde avantajlı konumda olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 13 Şubat Perşembe tarihinde oynanacak olan ilk maç saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele TRT 1 veya TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off maçı tarihi - 1

SON 16 TURUNUN MUHTEMEL RAKİPLERİ

rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI

Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

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