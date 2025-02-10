Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu maçlarına geri sayım başladı. Fenerbahçe, Belçika'nın köklü ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. İşte, Fenerbahçe-Anderlecht maçı hakkında bilgiler...
FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Belçika'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER
UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
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