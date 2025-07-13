Fenerbahçe anlaşmaya vardı: 6 yıl sonra geri dönüş

Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayan, Gent'ten Archie Brown'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir takviye daha geldi.



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

