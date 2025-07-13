Fenerbahçe anlaşmaya vardı: 6 yıl sonra geri dönüş
Fenerbahçe, eski kalecisi Tarık Çetin ile yeniden anlaşmaya vardı.
Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayan, Gent'ten Archie Brown'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir takviye daha geldi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Deneyimli kaleci, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Portekiz kampına dahil olacak.
Tarık Çetin'i 3. kaleci olarak düşünen Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin altyapıdan yetişmesi nedeniyle Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazanacak.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Çetin, 2019'da takımdan ayrılarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Tarık Çetin
- Fenerbahçe