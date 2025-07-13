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Fenerbahçe anlaşmaya vardı: 6 yıl sonra geri dönüş

Fenerbahçe, eski kalecisi Tarık Çetin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe anlaşmaya vardı: 6 yıl sonra geri dönüş

Yaz döneminin hareketli ekiplerinden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayan, Gent'ten Archie Brown'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir takviye daha geldi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe anlaşmaya vardı: 6 yıl sonra geri dönüş - 1

Deneyimli kaleci, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Portekiz kampına dahil olacak.

Tarık Çetin'i 3. kaleci olarak düşünen , tecrübeli kalecinin altyapıdan yetişmesi nedeniyle Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Çetin, 2019'da takımdan ayrılarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

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