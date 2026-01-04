"Fenerbahçe anlaşmaya vardı" iddiasına cevap geldi, açıklama kafa karıştırdı
04.01.2026 16:20
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki Matteo Guendouzi için Lazio'dan açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci yarı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertliler, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini de rakibinden yapmıştı.
İLK TRANSFER MUSABA
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini almış ve oyuncuyla 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba.
GÜNDEM MATTEO GUENDOUZI
Orta sahaya da bir takviye yapacağı öngörülen sarı-lacivertlilerin gündemine Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi gelmişti.
"FENERBAHÇE'NİN SUNDUĞU TEKLİF"
İtalyan basınından Sportmediaset, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro ve bonuslar karşılığında Lazio ile sözlü anlaşmaya vardığını iddia etti.
La Gazetta dello Sport ise sarı-lacivertlilerin Guendouzi ile yıllık 4 milyon euro'dan 5 sezonluk sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.
Lazio'nun orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi.
Bu haberlerin ardından Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Napoli ile oynanan maç öncesi Fransız futbolcunun geleceğine dair açıklama geldi.
“FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF ALMADIK AMA…”
Henüz Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyleyen Fabiani, "Şu anda Guendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız. Sözleşme yenileme sürecine başladık, bu yüzden bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadık. Şu anda Guendouzi Lazio oyuncusu ancak bu, teklifler gelirse Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği, Taty Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor." dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.