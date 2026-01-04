"Fenerbahçe anlaşmaya vardı" iddiasına cevap geldi, açıklama kafa karıştırdı

Bu haberlerin ardından Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Napoli ile oynanan maç öncesi Fransız futbolcunun geleceğine dair açıklama geldi.

“FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF ALMADIK AMA…”

Henüz Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyleyen Fabiani, "Şu anda Guendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız. Sözleşme yenileme sürecine başladık, bu yüzden bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadık. Şu anda Guendouzi Lazio oyuncusu ancak bu, teklifler gelirse Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği, Taty Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.