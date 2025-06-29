Fenerbahçe anlaşmaya vardı: Mourinho görüştü, Jhon Duran için resmi açıklama bekleniyor!
Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini bozuyor...
Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezona mutlak başarı parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Transfer döneminin açılmasına çok kısa bir süre kala sarı - lacivertlilerin gündemindeki isim Al-Nassr'dan Jhon Duran olmuştu.
Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, oyuncuyla görüşmek ve ikna etmek için Kolombiya'ya gitmişti.
MOURINHO DA DEVREYE GİRDİ
Sky'ın haberine göre sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho da uzaktan bağlantı sağlayarak görüşmeye katıldı.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Haberin devamında Özek ile Mourinho'nun yeni sezon projesini anlattığı ve bu görüşme sonrasında Duran'ın Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Al-Nassr ile her konuda anlaştığı belirtilen Fenerbahçe'nin Duran'dan gelecek onayla birlikte oyuncuyu Türkiye'ye getireceği ve imzayı attıracağı aktarıldı.
Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor ve Denizlispor formalarını terletmiş olan Hugo Rodallega'dan Duran için dikkat çeken açıklamalar gelmişti.
"FALCAO'NUN YERİNE GEÇECEK TEK KİŞİ O"
ESPN'e konuşan Rodallega, "Falcao'nun yerine geçecek tek kişi Jhon Duran olur. "Gördüklerimden, futbol yeteneğinden, forvet duruşundan ve bu pozisyon hakkında sahip olduğum bilgiye dayanarak konuşuyorum. Duran, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'nda bıraktığı boşluğu dolduracak en eksiksiz oyuncu ve çıtası çok yüksek. Hız, güç, teknik, mükemmel çalımları ve şut... Tüm becerilere sahip!" ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti.
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