Fenerbahçe anlaşmaya vardı: Mourinho görüştü, Jhon Duran için resmi açıklama bekleniyor!

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezona mutlak başarı parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Transfer döneminin açılmasına çok kısa bir süre kala sarı - lacivertlilerin gündemindeki isim Al-Nassr'dan Jhon Duran olmuştu.



Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, oyuncuyla görüşmek ve ikna etmek için Kolombiya'ya gitmişti.

MOURINHO DA DEVREYE GİRDİ



Sky'ın haberine göre sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho da uzaktan bağlantı sağlayarak görüşmeye katıldı.

