Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı transferden vazgeçti: Niko Jankovic'te sürpriz!
Fenerbahçe, 10 numara takviyesi için sürpriz isimle anlaşmıştı ancak transfer iptal oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edecek ve 2-1'lik skoru tersine çevirmeye çalışacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da transferde hareketli bir dönemin içinde yer alıyordu.
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ
Kadrosuna son olarak Milan Skriniar ile Nelson Semedo'yu katan ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu takviyesine odaklanan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşmıştı.
Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre sarı-lacivertliler, HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic transferi için ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyordu.
"ANLAŞMAYA VARILDI" İDDİASI
Haberin devamında Fenerbahçe'nin Jankovic için Hırvatistan ekibiyle 5.6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklif karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
TRANSFER İPTAL OLDU
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, kulüp ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme yönünde karar verdi.
RIJEKA PERFORMANSI
Rijeka'ya 2023 yazında Dinamo Zagreb'den bedelsiz olarak imza atan 23 yaşındaki 10 numara, çıktığı 111 maçta 25 gol-14 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Niko Jankovic
- Fenerbahçe