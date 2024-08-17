Fenerbahçe, Ansu Fati için devreye girdi

Transfer girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, sarı-lacivetlilerin Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi 1 yıllığına kiralamak için devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 21 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olduğu belirtilirken, Ansu Fati'nin menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Ayrıca haberde bu sezon kadroda düşünülmeyen Fati'nin ayrılığına Barclona tarafından sıcak bakıldığı ve oyuncunun maaşının büyük kısmından kurtulmak için hesaplar yapıldığı vurgulandı.

JORGE MENDES'E BÜYÜK ROL

Fenerbahçe için önemli bir fırsat transferi olabileceği aktarılırken, menajer Jorge Mendes'in bu transferde büyük rol oynayabileceği ifade edildi.

SEVILLA'DA GÖRMEK İSTİYOR

Öte yandan haberde olası bir ayrılık durumunda Fati'nin yakın çevresinin oyuncuyu Sevilla'da görmek istediği belirtildi.

Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın, her ne kadar Fenerbahçe daha fazla maaş teklifi yapacak gibi görünse de Fati'yi geri alacaklarından emin olduğu vurgulandı.

MARSİLYA VE WOLVERHAMPTON DA DEVREDE

Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Marsilya ile Wolverhampton'ın da Ansu Fati'yi transfer etmek için devrede olduğu kaydedildi.

Sakatlığı Eylül ayında bitecek olan Fati, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 27 resmi maçta 4 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı.