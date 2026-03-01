Fenerbahçe, Antalya'da iki puan bıraktı
01.03.2026 17:14
Son Güncelleme: 01.03.2026 22:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 43. dakikada kendi kalesine Levent Mercan ve 49. dakikada Van de Streek kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada kendi kalesine Veysel Sarı'dan geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Fenerbahçe, 54 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. İki maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 24 puanla 13. sırada yer buldu.
Fenerbahçe gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Antalyaspor kalecisi Julian.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Baskıyla topu kapan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
33' Fenerbahçe tehlikesi! Antalyaspor'un kendi yarı alanından çıkarken yaptığı top kaybı sonrası hızla rakip kaleye yönelen Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kalecide kaldı.
43' GOL! Antalyaspor 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Ballet, getirdiği topla Yiğit Efe'yi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden ortasını yapan Ballet'nin topuna ters vuruş yapan Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
49' GOL! Antalyaspor farkı 2'ye yükseltti! Sağ kanattan gelişen atakta Bünyamin'in ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.
63' GOL! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi! Sağ kanattan gelişen atakta Asensio'nun ceza sahasına yaptığı ortayı Sidiki Cherif kafaısyla tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
69' GOL! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Sarı-lacivertlilerin yakaladığı hızlı hücumda sağ kanada açılan topa hareketlenen Asensio'nun ceza sahasına çevirdiği topa ters vuruş yapan Veysel Sarı'nın vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.
Fenerbahçe'de rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayan Domenico Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle kulübede bulundu.
FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine kaleci Ederson Moraes, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Marco Asensio görev yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısına Ederson Moraes, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıktı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Fred, Mert Müldür, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın, yedek soyundu.
İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemedi.
Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı.
ANTALYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor'da ise teknik direktör Sami Uğurlu, ligde son oynadıkları Zecorner Kayserispor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Uğurlu, Dario Saric'in yerine Samuel Ballet'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalyaspor'un Fenerbahçe müsabakasındaki ilk 11'ini Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Sander Van de Streek ve Samuel Ballet oluşturdu.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Georgiy Dzhikiya, Boli, Dario Saric ve Kerem Kayaarası yer aldı.
Öte yandan her iki takımın oyuncuları, seremoni öncesi sahaya Vergi Haftası ve Yeşilay Haftası pankartlarıyla çıktı.
Kırmızı-beyazlı taraftarların tribünlerde sergilediği koreografi de ilgi çekti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu.
