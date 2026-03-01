Fenerbahçe, Antalya'da iki puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 43. dakikada kendi kalesine Levent Mercan ve 49. dakikada Van de Streek kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada kendi kalesine Veysel Sarı'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Fenerbahçe, 54 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. İki maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 24 puanla 13. sırada yer buldu.

Fenerbahçe gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.