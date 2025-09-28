Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Antalyaspor'u ağırlayacak.

Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Erdem Mertoğlu ise 4. hakem olacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe eşlik edecek.