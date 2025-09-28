Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR’ı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Antalyaspor'u ağırlayacak.
Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Erdem Mertoğlu ise 4. hakem olacak.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe eşlik edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
