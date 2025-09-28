NTV.COM.TR

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol 'in 7. haftasında , bugün saat 20.00’de 'u ağırlayacak.

Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Erdem Mertoğlu ise 4. hakem olacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe eşlik edecek.

, Trendyol 'in 7. haftasında bu akşam Hesap.com 'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

