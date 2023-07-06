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Fenerbahçe Arda Güler'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Arda Güler için Real Madrid ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Arda Güler'i KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe'den için KAP açıklaması geldi. 

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

MADRİD'DEKİ 4. TÜRK

İspanya'ya gidenGüler, böylelikle Madrid ekibinde oynayacak 4. Türk oyuncu olacak. Daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, eflatun-beyazlı formayı terletmişti.

İMZA TÖRENİ YAPILACAK

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

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