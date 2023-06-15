Fenerbahçe, Arda Güler'in kararını bekliyor. Sarı-lacivertliler'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız futbolseverlerin takdirini kazanan 18 yaşındaki yıldız, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendiriyor.



Milli futbolcunun en ciddi talibi Ajax. Hollanda ekibi, Arda Güler ve ailesinin maddi-manevi tüm isteklerini karşılamaya hazır.



Paris Saint Germain, Bayern Münih, Liverpool, Newcastle United ve Borussia Dortmund da Arda'nın durumunu yakından takip ediyor.

HEDEF YÜKSEK BONSERVİS KAZANDIRMAK



Güler'in transferdeki önceliği sürekli oynayabileceği bir takım.



Bu sezon 1500 dakikadan fazla süren genç yıldızın serbest kalma bedeli 17 buçuk milyon euro.



Ancak Başkan Ali Koç ile yakın ilişkisi olan Arda ve ailesi, Fenerbahçe'ye daha yüksek bir bonservis kazandırmak istiyor.



Yönetim, Arda Güler'in en az 1 yıl daha takımda kalmasını istese de kulübü ve 18 yaşındaki futbolcuyu memnun edecek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verecek.



Bu sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.