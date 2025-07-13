Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı: Taraftarlar şaşkına döndü
Yaz transfer döneminde vites artıran Fenerbahçe için İngiliz basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayarak bozan Fenerbahçe, ikinci transferini Milan'a çalım atarak Archie Brown'ı kadrosuna katıp gerçekleştirmişti.
İki takviye sonrası gelecek transferleri merak edilen sarı-lacivertlilerin gündeminde Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard bulunuyordu.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Trossard ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. The Sun'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Leandro Trossard ile prensip anlaşmasına vardı.
"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"
Haberin devamında Belçikalı hücumcunun Türkiye'de Fenerbahçe forması altında teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istediği kaydedildi.
TARAFTARLAR ŞAŞKIN
Tecrübeli futbolcunun İstanbul'da yaşama isteğinin Arsenal taraftarları tarafından şaşkınlıkla karşılandığı vurgulandı.
Ayrıca haberde Arsenal'in Trossard transferinden bonuslarla birlikte 17 milyon sterlinlik bir bonservis geliri elde edeceği, oyuncunun maaşının ise bir hayli yüksek olacağı ifade edildi.
Arsenal kariyerinde 124 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 28 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
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