Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı: Taraftarlar şaşkına döndü

İngiliz basını, Fenerbahçe 'nin Trossard ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. The Sun'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Leandro Trossard ile prensip anlaşmasına vardı.

Ayrıca haberde Arsenal'in Trossard transferinden bonuslarla birlikte 17 milyon sterlinlik bir bonservis geliri elde edeceği, oyuncunun maaşının ise bir hayli yüksek olacağı ifade edildi.



Arsenal kariyerinde 124 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 28 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.