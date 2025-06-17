Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'dan istifa iddiasına cevap

Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın'ın istifa edeceği iddia edildi. Akın ise bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Akın, hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı.

"ÇÖZÜLME OLSUN İSTENİYOR, ANCAK HİÇ SANMIYORUM"



Hamdi Akın söz konusu haber için "Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bir çözülme olsun isteniyor ancak hiç sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de daha önce Asbaşkan Acun Ilıcalı, Mourinho konusunda fikir ayrılığına düştüğü için istifa kararı almıştı.