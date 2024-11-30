Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına geri sayım başladı. Pek çok futbolsever, bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Müsabakanın TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.



FRED CEZALI OLACAK



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Slavia Prag karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında iç sahada oynanacak Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.