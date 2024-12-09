Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic Davor Beljo ve Antoni Bandic üstlenecek.

VAR koltuğunda Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev yapacak.

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak mücadele 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da başlayacak.