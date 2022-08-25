Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i... (UEFA Avrupa Ligi play-off turu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam kendi sahasında Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Avusturya'da oynanan maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe saha avantajını eline geçirmişti.



Sarı-lacivertliler bu akşam kendi evinde de kazanıp gruplara kalmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.



Mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle;

Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İrfan, Mert Hakan, Arda, Serdar ve Rossi.

KARŞILAŞMAYI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK



Fenerbahçe-Austria Wien mücadelesini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.



FENERBAHÇE İLK MAÇI RAHAT KAZANDI



Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Avusturya temsilcisi Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Joshua King ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe, rahat bir skorla avantajı elde etti.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare yapılan son antrenmana katılmadı. 4 eksiği bulunan Fenerbahçe'de bu isimler akşam Austria Wien karşısında forma giyemeyecek.