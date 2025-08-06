Fenerbahçe, avantaj için Feyenoord deplasmanında: İlk 11'de sürpriz
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi için ilk sınavına bugün Feyenoord karşısında çıkıyor...
Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda deplasmanda Feyenoord'la karşılaşacak.
De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.
İstanbul'daki hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle Hollanda'ya götürülmedi.
Mert Hakan Yandaş, Becao, Diego Carlos, Mimovic ve Cengiz Ünder ise UEFA listesinde yer almıyor.
Rövanşsa 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Turu geçecek takım, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom Hwang, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Brown, Oğuz Aydın, Fred, Bartuğ Elmaz (Amrabat), İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Jhon Duran.
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