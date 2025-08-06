Fenerbahçe, avantaj için Feyenoord deplasmanında: İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda deplasmanda Feyenoord'la karşılaşacak.



De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.



İstanbul'daki hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle Hollanda'ya götürülmedi.

