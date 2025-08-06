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Fenerbahçe, avantaj için Feyenoord deplasmanında: İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi için ilk sınavına bugün Feyenoord karşısında çıkıyor...

Fenerbahçe, avantaj için Feyenoord deplasmanında: İlk 11'de sürpriz

sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme turunda deplasmanda Feyenoord'la karşılaşacak.

De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İstanbul'daki hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle Hollanda'ya götürülmedi.

Fenerbahçe, avantaj için Feyenoord deplasmanında: İlk 11'de sürpriz - 1

Mert Hakan Yandaş, Becao, Diego Carlos, Mimovic ve Cengiz Ünder ise UEFA listesinde yer almıyor.

Rövanşsa 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Turu geçecek takım, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşılaşacak.

Fenerbahçe, avantaj için Feyenoord deplasmanında: İlk 11'de sürpriz - 2

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom Hwang, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.

: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Brown, Oğuz Aydın, Fred, Bartuğ Elmaz (Amrabat), İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Jhon Duran.

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