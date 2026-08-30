Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Samsun'da hata yapmadı ve 3 puanı kaptı
30.08.2026 20:25
Son Güncelleme: 30.08.2026 23:34
Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın gol sevinci.
Hafta içinde Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenerek üst üste ikinci kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriqi ile 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Hafta içi deplasmanda Lyon'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de üst üste 2. kez kazandı ve puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer buldu. Bu sezon ilk kez yenilen Samsunspor ise 4 puanla 9. basamakta bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
FENERBAHÇE’DE 4, SAMSUNSPOR’DA 6 EKSİK
Fenerbahçe, Samsunspor maçına 4 eksikle çıktı. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı. Lyon maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden Anderson Talisca da kamp kadrosunda yer almadı. Samsunspor’da ise Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giymedi.