Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Samsun'da hata yapmadı ve 3 puanı kaptı

KARTAL: "İRFAN CAN'A GÖREV VERDİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskisinden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam kendisine bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. O bizim için geride kaldı artık. Bu akşam lig gerçeğimiz var. Ligdeki şampiyonluk mücadelemiz için, 3 puan için geldik. Samsunspor iyi takım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Çalışabildiğimiz kadar çalıştık. 3 puanı alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz. Lyon maçında yaşattığımız mutluluk, Fenerbahçe'nin standartı olarak hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Önümüzde Samsunspor maçı ve Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Kendimize yakışan oyunla 3 puan almak istiyoruz."