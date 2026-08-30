NTV

Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Samsun'da hata yapmadı ve 3 puanı kaptı

30.08.2026 20:25

Son Güncelleme: 30.08.2026 23:34

Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Samsun'da hata yapmadı ve 3 puanı kaptı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın gol sevinci.

Selim Başeğmezer
Google'da NTV'yi tercih et

Hafta içinde Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenerek üst üste ikinci kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriqi ile 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

 

Hafta içi deplasmanda Lyon'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de üst üste 2. kez kazandı ve puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer buldu. Bu sezon ilk kez yenilen Samsunspor ise 4 puanla 9. basamakta bulundu.

 

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

23:23
İSMAİL, ORTA SAHADAN VURDU
90+2. Dakika: İsmail Yüksek çok uzaklardan denedi. Orta alanda kaptığı topla hareketlenen Yüksek, orta sahadan yaptığı vuruşla kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
23:04
JARJU'NUN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ
73. Dakika: Samsunspor etkili geldi. Semedo'nun kaptırdığı top sınrası ceza sahasına giren Jarju'nun vuruşu yandan auta gitti.
22:46
FENERBAHÇE 3. GOLE YAKLAŞTI
55. Dakika: Fenerbahçe çok etkili geldi. Kante'nin orta alanda kaptığı top sonrası organize gelişen atakta Guendouzi'nin arka direğe yaptığı ortaya kafasıyla vuran Vedat Muriqi'nin şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.
22:40
OĞUZ AYDIN'IN GOLÜ SKORU 2-0 YAPTI
49. Dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızla çıkan Oğuz Aydın, ceza sahasına kadar girdi ve oldukça dar açıdan yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Anadolu Ajansı
22:38
GOL İPTAL EDİLDİ
47. Dakika: Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin vuruşu ağlarla buluştu ancak hakem Yasin Kol, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
22:08
GREENWOOD'UN SERT ŞUTUNDA OKAN BAŞARILI
38. Dakika: Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasına giren Mason Greenwood'un sert şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü.
22:04
VEDAT VURDU, DİREKTEN DÖNDÜ
33. Dakika: Direkten döndü. Sol kanattan hızla gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz'un pasıyla ceza sahasına giren Brown'un ortasına kafasıyla vuran Vedat'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
Anadolu Ajansı
21:58
SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI
27. Dakika: Samsunspor tehlikesi. Sol kanattan gelişen atakta Emre Kılınç'ın içeriye çevirdiği topa vuruşunu yapan Sekongo'nun şutu üstten auta gitti.
21:35
İKİ FIRSAT BİRDEN
5. Dakika: Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı. Greenwood'un uzun pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Muriqi gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21:33
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
3. Dakika: Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Vedat Muriqi'nin kontrolü sonrası yaptığı plase vuruş köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.
Anadolu Ajansı
21:32
NET GOL KAÇTI
2. Dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kazanılan kornerde İrfan Can Kahveci'nin ortasına arka direkte yükselen Brown'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.
21:30
İLK DÜDÜK ÇALDI
Samsunspor-Fenerbahçe maçı başladı.
Anadolu Ajansı
20:52
KARTAL: "İRFAN CAN'A GÖREV VERDİK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskisinden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam kendisine bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. O bizim için geride kaldı artık. Bu akşam lig gerçeğimiz var. Ligdeki şampiyonluk mücadelemiz için, 3 puan için geldik. Samsunspor iyi takım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Çalışabildiğimiz kadar çalıştık. 3 puanı alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz. Lyon maçında yaşattığımız mutluluk, Fenerbahçe'nin standartı olarak hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Önümüzde Samsunspor maçı ve Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Kendimize yakışan oyunla 3 puan almak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
20:25
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert, Tarık, Oppong, Yiğit Efe, Levent, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ, Nene, Lukaku.
Resmi Kurum

FENERBAHÇE’DE 4, SAMSUNSPOR’DA 6 EKSİK

 

Fenerbahçe, Samsunspor maçına 4 eksikle çıktı. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı. Lyon maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden Anderson Talisca da kamp kadrosunda yer almadı. Samsunspor’da ise Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giymedi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram