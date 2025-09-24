Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenine başlıyor: Eski futbolcuları rakip olabilir (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde moral arıyor.



Süper Lig'deki son 2 maçında 4 puan kaybeden sarı lacivertliler, saat 22'de Dinamo Zagreb'e Hırvatistan'da konuk olacak.



35 bin seyirci kapasiteli Maksimir Stadı'nda oynanacak maçı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

3 EKSİK



8 maçlık Avrupa Ligi takvimindeki ilk sınavına çıkacak Fenerbahçe'de 3 eksik var.



Edson Alvarez ve Jhon Duran sakatlıkları, Talisca kart cezası nedeniyle kafilede yer almadı.



UEFA listesinde bulunmayan Bartuğ, Becao, Mert Hakan ve Emre Mor da bu gece forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Fred; İrfan Can, Asensio, Kerem ve En Nesyri.



Hırvatistan Ligi'nde liderliği sürdüren ev sahibi Dinamo Zagreb'de ise eski Fenerbahçeli Miha Zajc'ın durumu maç saatinde belli olacak.

