Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yükseliş peşinde: Kadıköy'de rakip Stuttgart (Muhtemel 11)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler üçüncü haftada Stuttgart'ı konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yükseliş peşinde.
İlk 2 haftayı 3 puanla 20'nci sırada kapatan sarı lacivertliler, Alman temsilcisi Stuttgart ile bu akşam Kadıköy'de karşılaşacak.
EKSİKLER
Tedavisi süren Ederson'un yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Levent, Becao, Mert Hakan, Emre Mor ve Bartuğ kadroda yer almayacak.
Rakip Stuttgart ise son dönemde formda.
Ligdeki son 4 maçını da kazanan Alman ekibi, Bundesliga'da üçüncü basamakta yer alıyor.
Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçı, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Tarık; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri.
