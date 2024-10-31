Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi: AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekini AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?



AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak.

Mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.



FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe



28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe



11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao



23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon



30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe