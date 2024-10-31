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Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi: AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekiplerinde AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanından 3 puan almak ve namağlup gidişatını sürdürmek istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi: AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekini AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden , AZ Alkmaar deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak.

Mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PROGRAMI

7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe

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