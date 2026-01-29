Fenerbahçe Avrupa sahnesinde, rakip Steaua Bükreş. Muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının son maçına çıkacak. Sarı lacivertliler, Romanya deplasmanında Steaua Bükreş ile karşılaşacak.

7 maçta 11 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, galip gelerek play-off turunda seribaşı olmayı hedefliyor.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç saat 23'te başlayacak. Mücadelede Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak.



DÖRT İSİM GÖTÜRÜLMEDİ, BİR İSİM CEZALI, ÜÇ İSİM STATÜ GEREĞİ YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan, Archie Brown ve Jhon Duran Romanya'ya götürülmedi.

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği bu maçta yok.

Sarı-kart cezalısı kaptan Milan Skriniar da mücadelede forma giyemeyecek.

Haftaya 6 puanla 29. sırada giren ev sahibinin ise ilk 24'e kalabilmek için hem galip gelmesi hem de diğer maçlardan gelecek sonuçları beklemesi gerekiyor.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:



Ederson

Mert-Yiğit Efe-Oosterwolde-Semedo

Asensio-Fred

Nene-Talisca-Kerem

En Nesyri