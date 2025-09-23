Fenerbahçe, Avrupa sınavına çıkıyor: Hırvatistan deplasmanında rakip Zagreb

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.



DİNAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU



Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibine deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında ise golsüz berabere kaldı.



AVRUPA KUPALARINDA 291. MAÇ



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.



KUPA 2'DE 149. MÜCADELE



Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 149. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 208 gole imza atan Fenerbahçe, filelerinde 187 gole engel olamadı.



TALİSCA CEZALI



Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.



ZAGREB, HIRVATİSTAN LİGİ’NDE LİDER



Mavi-beyazlılar, 2 Ağustos’ta başlayan Hırvatistan Ligi’nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Zagreb ekibi, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.