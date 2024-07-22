Fenerbahçe, Avrupa'da 271. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.



Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.



Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.



Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.

İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa karnesi;

