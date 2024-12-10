Fenerbahçe, Avrupa'da 280. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 142. SINAV



Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 141 karşılaşmada boy gösterdi.



Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 198 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 178 gole engel olamadı.



BU KULVARDA 71. İÇ SAHA MAÇI



Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez taraftarının önüne çıkacak.



Söz konusu kulvarda daha önce 70 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.



Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 70 golle yanıt verdi.

