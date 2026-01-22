Fenerbahçe Avrupa'da Aston Villa karşısında: İlk 11'ler belli oldu

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.