22.01.2026 12:10

Son Güncelleme: 22.01.2026 19:34

Fenerbahçe Avrupa'da Aston Villa karşısında: İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

 

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

 

Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

 

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

 

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

 

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

 

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

 

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI

 

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.

 

Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

 

Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

GÖZLER TALISCA'DA

 

Fenerbahçe'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.

 

Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

 

Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.

İLK 11'LER

 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

 

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

 

