27.11.2025 15:12

Fenerbahçe Avrupa'da ilk 8 yarışında: Muhtemel 11
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik bir maça çıkıyor. Sarı Lacivertliler, Ferencvaros ile Kadıköy'de karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde.

 

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.

 

Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta 7 puan topladı ve 15. srada yer alıyor.

 

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puan sonucu 3 basamakta yer alıyor.


FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK


Domenico Tedesco bu maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

 

Sarı kart cezalıları Oosterwolde, Fred ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları süren Çağlar ve Szymanski de mücadelede süre alamayacak.

MUHTEMEL 11

 

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem ve En Nesyri.

