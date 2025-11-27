Fenerbahçe Avrupa'da ilk 8 yarışında: Muhtemel 11
27.11.2025 15:12
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik bir maça çıkıyor. Sarı Lacivertliler, Ferencvaros ile Kadıköy'de karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.
Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta 7 puan topladı ve 15. srada yer alıyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puan sonucu 3 basamakta yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Domenico Tedesco bu maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı kart cezalıları Oosterwolde, Fred ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları süren Çağlar ve Szymanski de mücadelede süre alamayacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem ve En Nesyri.